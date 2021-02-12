Koronavirüs Hollanda fişini çekiyordu Yardımına Türkiye koştu
TÜRKİYE

​Hollanda fişini çekiyordu: Yardımına Türkiye koştu

Hollanda fişini çekiyordu: Yardımına Türkiye koştu

Hollanda, yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören Selahattin Kandaz’ı ölüme terk etti. Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz’ın yardım çığlığına kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı, Selahattin Kandaz’ı ambülans uçakla Türkiye’ye getirdi. Müberra Kandaz, “Babamın ikinci haftada fişini çekmek istediler” dedi. Kandaz’ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesi’nde devam edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk vatandaşı Kandaz, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirildi.
Türk vatandaşı Kandaz, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirildi.

Hollanda’da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Selahattin Kandaz’ın hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edilmesinin ardından Türkiye yardım eli uzattı. Türk vatandaşı Kandaz, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirildi. Hollanda’da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Kandaz, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edildi.

Selahattin Kandaz

Yaklaşık 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Kandaz, sağlık durumunda bir ilerleme görülmediği için hastane yetkilileri kandazın tedavisine son vermek istedi. Doktorların bu kararı Kandaz’ın ailesine bildirmelerinin ardından, aile Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğundan yardım istedi. Başkonsolosluk, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, Türk ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, hastanenin kendilerine hiç yardım etmediğini ve çelişkili bilgiler verdiğini belirterek “Babamın ikinci haftada fişini çekmek istemeleri beni rahatsız etti, çünkü aynı doktor bize, 3’üncü haftada genelde bütün hastaların toparlandığını görüyoruz dedi. Bu çelişki bizi çok rahatsız etti” ifadelerini kullandı. Müberra Kandaz, “Türkiye Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ve ekibinin bu süreçte gece gündüz demeden ilgilendiler. Her gün defalarca bizlerle iletişim halindelerdi, böyle bir hizmet hiç görmedik. ” dedi.

İkinci doz aşılama başladı
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İkinci doz aşılama başladı
Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

Hollanda, korona döneminde yoğun bakım ünitelerinde aldıkları kararlar ile hastaların sağlık durumunda bir ilerleme görülmediğinde tedaviye son verebiliyor. Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Hollanda’da, Kovid-19 hastaları için sadece bin 350 yoğun bakım yatağı var. Hollanda Yoğun Bakım Dernek Başkanı Diekerik Gömmers birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada, “Yoğun bakım üniteleri artırmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, çünkü yoğun bakım personel eksikliğimiz var ve bu sorunu aşamıyoruz” demişti. Öte yandan 2 hafta önce aynı hastaneden ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilen İlhan Duman’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımdan çıkarıldığı aktarıldı. Bakanlık, 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye’ye getirmişti.

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