​Hollanda fişini çekiyordu: Yardımına Türkiye koştu

Hollanda’da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Selahattin Kandaz’ın hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edilmesinin ardından Türkiye yardım eli uzattı. Türk vatandaşı Kandaz, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirildi. Hollanda’da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Kandaz, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edildi.
Yaklaşık 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Kandaz, sağlık durumunda bir ilerleme görülmediği için hastane yetkilileri kandazın tedavisine son vermek istedi. Doktorların bu kararı Kandaz’ın ailesine bildirmelerinin ardından, aile Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğundan yardım istedi. Başkonsolosluk, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, Türk ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, hastanenin kendilerine hiç yardım etmediğini ve çelişkili bilgiler verdiğini belirterek “Babamın ikinci haftada fişini çekmek istemeleri beni rahatsız etti, çünkü aynı doktor bize, 3’üncü haftada genelde bütün hastaların toparlandığını görüyoruz dedi. Bu çelişki bizi çok rahatsız etti” ifadelerini kullandı. Müberra Kandaz, “Türkiye Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ve ekibinin bu süreçte gece gündüz demeden ilgilendiler. Her gün defalarca bizlerle iletişim halindelerdi, böyle bir hizmet hiç görmedik. ” dedi.