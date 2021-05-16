İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun aşı iddiasına tepki: Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini dibine gönderir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çin ile yapılan sözleşmenin 50 milyon doz olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Koca, 'Birileri çıkıp 50 milyonluk anlaşma yapıldığını iddia ediyor. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümüyle karalama kampanyası başlattılar. Toplamda iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık anlaşma imzaladık. 'Karşı çıkacağım, eleştireceğim' diyerek gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir' dedi.