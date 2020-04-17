Koronavirüs İranda koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı
DÜNYA

İran'da koronavirüste son durum: İran'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 79 bin 494'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 499 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 958'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 79 bin 494'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 563 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 1835 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 54 bin 64 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 319 bin 879 olduğunu sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi.

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