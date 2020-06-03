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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti
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İran'da koronavirüste son durum: Ölenlerin sayısı 8 bini geçti

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 12'ye ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktığını aktardı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 125 bin 206 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar 997 binden fazla Kovid-19 testi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Cihanpur, güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kazvin ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin de yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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