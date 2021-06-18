Koronavirüs İspanya 26 Hazirandan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
DÜNYA

İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yen tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İspanya 26 Hazirandan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
İspanya'da maske kullanma zorunluluğu kalkıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Barselona'da düzenlenen bir ekonomi formunda yaptığı konuşmada, maske kullanma zorunluluğun açık alanda kaldırılması kararının gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında alınacağını duyurdu.

"Açık alanda maske kullanmanın zorunlu olduğu son hafta olacak. Salgının başlamasından bu yana 15 ay geçti ve hükümet buna karşılık vermeyi hiçbir zaman bırakmadı." diyen Sanchez, Kovid-19 salgınına karşı hükümet olarak şimdiye kadar 32 yasa ve 50 kararname çıkardıklarını, tam normalleşmeye ve ekonomide toparlanmaya her geçen gün daha yakın olduklarını söyledi.

İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 12 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelerek dün itibariyle 96 olarak açıklanmıştı. Salgının başlamasından bu yana İspanya'da toplam can kaybı 80 bin 634'e, vaka sayısı da 3 milyon 753 bin 228'e ulaşmış durumda.

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 28,7'sinde (13 milyon 641 bin 91 kişi) aşılama süreci tamamlanırken en az bir doz aşı olanların sayısı 22 milyon 365 bin 104'ü (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

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