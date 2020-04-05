Koronavirüs İspanyada koronaya direnen tek yer Zahara de la Sierra
DÜNYA

İspanya’da koronaya direnen tek yer: Zahara de la Sierra

Avrupa’daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya’da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor. 400 kişilik kasabada önlemler en üst seviyede tutulurken, bölgeye gelen her araç çamaşır suyuyla dezenfekte ediliyor.

Haber Merkezi İHA
400 kişinin yaşadığı kasaba salgına direniyor.
400 kişinin yaşadığı kasaba salgına direniyor.

Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa’daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya’da, koronavisürün görülmediği tek bölge Zahara de la Sierra kasabası. Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük bir Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri. Ancak korona virüs salgının İspanya’da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya korona virüsün girmesini engelledi.

Kasabaya girişler engellendi


İspanya hükümeti 14 Mart’ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4’ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" dedi.

Kasabaya giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor


  • Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.

Sokaklarda
müzik ziyafeti

Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü (OHAL) fonunu kullanıyor. Ayrıca her cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor.

  • İtalya’dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya’da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 11 bin 744, vaka sayısı ise 124 bin 736 olarak açıklandı.
Abone Ol Google News
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

​İspanya tıbbi yardımlar için minnettar.
Her hafta sonubir cami geziyorlardı

Her hafta sonu
bir cami geziyorlardı

​Kaan ailesinden örnek proje: 'AVM yerine cami kültürü'
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ek genelgeyi gönderdi.
Ücreti duyunca<br>tedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
1 milyon <br>200 bini aştı!

1 milyon
200 bini aştı!

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Teklif aldım

Teklif aldım

​Milli yıldız Çağlar​ Söyüncü'den transfer itirafı.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji hava durumu son tahminlerini açıkladı.
İsim-şehir oynadılar

İsim-şehir oynadılar

​Komşuluk ilişkilerinde 'koronavirüs' dönemi.
Salgına direniyor

Salgına direniyor

​Avrupa'nın ortasındaki kasabaya kimse giremiyor.
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
Kavgaya<br>'korona' cezası

Kavgaya
'korona' cezası

Bitlis'te sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.
ABD'de<br>karamsar tablo

ABD'de
karamsar tablo

​Trump: İki hafta çetin geçecek, birçok ölüm olacak.
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.