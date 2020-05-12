İsrail’de sosyal mesafeyi hiçe sayıp ayin yaptılar

Hayat

Uzaktan eğitim örgün eğitimin yerini tutmuyor: Gençler konsantre olamadı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), Türkiye’nin Gençleri Koronavirüs Araştırmasını tamamladı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada 2 bin 437 örneklem ile Türkiye’nin gençlerinin Koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi. Araştırma sonuçlarında ise gençlerin uzaktan eğitimden verim alamadığı sonucu çıktı. Bu araştırma salgın sürecinde yapılan en geniş katılımlı gençlik araştırması olarak kaydedildi.