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Koronavirüs İsrailde sosyal mesafeyi hiçe sayıp ayin yaptılar
DÜNYA

İsrail’de sosyal mesafeyi hiçe sayıp ayin yaptılar

İsrail’de yüzlerce kişi bir araya gelerek, sosyal mesafe kurallını uymadan ayin düzenledi. Ülkede şu ana kadar 258 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.


Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, İsrail’de yüzlerce kişi salgın tedbirlerini hiçe sayarak, ayin düzenledi. İsrail’de işgal altındaki Kudüs’te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile yüzlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi.

İsrail'de muhalifler koronavirüs dinlemedi: Netanyahu'yu protesto ettiler
FOTOĞRAF 17
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
Title
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
İsrail'de muhalifler koronavirüs dinlemedi: Netanyahu'yu protesto ettiler
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e ulaşt

İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısı 16 bin 506’ya, hayatını kaybedenler ise 258’e ulaştı.

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