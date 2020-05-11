Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İstanbulun araç giriş-çıkışları koronavirüs önlemleri kapsamında denetleniyor
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor

İstanbul'un araç giriş-çıkışları koronavirüs önlemleri kapsamında denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar denetleniyor. Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor.

Haber Merkezi AA
Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.
Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Orhanlı mevkisi ile D-100 karayolu Tuzla mevkisi; Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Kınalı gişeler mevkisi ile D-100 karayolu Gümüşyaka mevkisi başta olmak üzere toplam 30 ayrı noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim yapılıyor.

AA
Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde istisnai olarak izin verilen araç ve yolcuların evrakı kontrol ediliyor.

AA
Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor.

Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.

Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor.

İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor
FOTOĞRAF 7
Title
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Orhanlı mevkisi ile D-100 karayolu Tuzla mevkisi; Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Kınalı gişeler mevkisi ile D-100 karayolu Gümüşyaka mevkisi başta olmak üzere toplam 30 ayrı noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim yapılıyor.
Title
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde istisnai olarak izin verilen araç ve yolcuların evrakı kontrol ediliyor.
Title
Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.
Title
Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor.
Title
Title
Title
İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar denetleniyor.


Abone Ol Google News
Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.
Bitirmesine 5 cüz kaldı

Bitirmesine 5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Parası Almanyaya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Dört günlük kısıtlama

Dört günlük kısıtlama

Salgınla mücadelede yeni kararlar alındı.
Masa masaldır<br>maval okumaktır

Masa masaldır
maval okumaktır

​Bahçeli'den Akşener'e 'memleket masası' cevabı.

Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları.

TÜBİTAK ilaç <br>için tarih verdi

TÜBİTAK ilaç
için tarih verdi

Türkiye'de şu anda 17 proje yürütülüyor.

Durma <br>noktasına geldi

Durma
noktasına geldi

İstanbul'da yoğun trafik oluştu.
Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'nin "Düne kadar bize danışıyordunuz" çıkışı kızdırdı.
Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

"​Bu hastaneler boşu boşuna yapıldı, gereksiz israf..."
'Akşener bize koordinat biçemez'

'Akşener bize koordinat biçemez'

İYİ Parti-HDP ittifakında büyük çatlak ve 'danışma' itirafı...
Şampiyon yok

Şampiyon yok

​Basketbolda liglerin kaderi belli oldu.
Sıcaklar geliyor

Sıcaklar geliyor

​Dereceler 30'u görecek, rehavete kapılma #evdekal.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.