Koronavirüs İstanbuldan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı
TÜRKİYE

İstanbul’dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

İstanbul’dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

İstanbul’da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Yıldız.
İbrahim Yıldız.

Harran’daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul’da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü.

İstanbul’dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı
FOTOĞRAF 10
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Harran’daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul’da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü.
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Yıldız, dünyada ve Türkiye’de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı.
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'Önemli olan ailemin sağlığı' İstanbul’dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:
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Ben Harran’da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa’ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı.
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Babasına sarılmayı bekliyor İstanbul’dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım dedi.
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Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor dedi.
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İstanbul’dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı
İstanbul'da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

Yıldız, dünyada ve Türkiye’de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı.

'Önemli olan ailemin sağlığı'

İstanbul’dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

"Ben Harran’da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa’ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

Babasına sarılmayı bekliyor

İstanbul’dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, "Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım" dedi.

Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, "Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor" dedi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim
FOTOĞRAF 4
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.
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'Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu' Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi.
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Ceza yazılacağını anlayınca da Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek dedi. Polislerin, Evinizin yakınında kitapçı yok muydu? sorusu üzerine de olmadığını söyledi.
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'Sıkıysa bunu haber olarak çıkarın' ​N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın dedi.
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim
Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anne N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası yazıldı. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren anne, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.
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