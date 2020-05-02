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Koronavirüs İşte başarının sırrı İşitme engelli hastalar ile kağıt vasıtasıyla iletişim kurdular
TÜRKİYE

İşte başarının sırrı: İşitme engelli hastalar ile kağıt vasıtasıyla iletişim kurdular

Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi, 2. Selim'in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden "Haseki Darüşşifası", koronavirüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hemşireler işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdu.
Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hemşireler işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana yoğun mesai harcayan hastanede uygulanan prosedürü, tedavi sürecini ve salgınla mücadele kapsamında özverili ve fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının bir gününü Anadolu Ajansı ekipleri görüntüledi.

CANIGÖNÜLDEN HİZMET

Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85'e yakını Kovid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrıldı. Doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, olası bulaş riskine karşı N95, FPP2 ya da FPP3 maske, gözlük, siperlik, eldiven ve koruyucu önlükle tedbirlerini alarak, yakınlarının refakat edemediği hastalara ailelerinin yokluğunu hissetmemeleri ve sağlıklı günlerine dönmeleri arzusuyla canıgönülden hizmet ediyor.

NOTLA İLETİŞİM KURUYORLAR

Yoğun bakım servisinde kendi ihtiyacını karşılayamayan hastaların ağız ve vücut temizliklerinin yanı sıra yatak bakımlarını da sağlayan ve her hastaya aynı şefkatle yaklaşan hemşireler, işitme engelli bir hastayla da kağıda büyük puntoyla yazdıkları cümlelerle iletişim kuruyor. Notlardaki “Nefes al” yazısı da dikkat çekiyor. Kovid-19 ile mücadele döneminde hastanenin farklı birçok alanında görev yapan personel, hastaların tamamını iyileştirip sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

TEDBİRLERE DEVAM

  • Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, "130'un üzerindeki çalışanımız Kovid-19'a yakalandı. Bunlardan 40 civarındaki meslektaşımız ve sağlık çalışanımız hastalığı yendi, şu an görev başındalar. Diğerleri evlerinde ya da yatarak tedavi oldu. Maalesef bir sağlık çalışanımızı bu aşamada kaybettik. O bizi çok derinden üzen ve etkileyen bir olaydı" diye konuştu. Sönmez, "Bu tehdit henüz ortadan kalkmadı. Şu an için hayatımızın büyük bir parçası ve bizi tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde aldığımız önlemler ve uygulamalar bize başarı getirdi ancak tedbiri elden bırakmak için henüz çok erken. Evde kal Türkiye" uyarısı da yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür paylaşımı
OYNAT 01:25
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür paylaşımı
Sağlık Bakanlığı resmi Twitter sayfasından, sağlık çalışanlarına teşekkür videosu paylaştı. Paylaşımda, 'Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakârlıklar her tür övgüye layıktır' ifadeleri kullanıldı.
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