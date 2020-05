İşte başarının sırrı: İşitme engelli hastalar ile kağıt vasıtasıyla iletişim kurdular

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter sayfasından, sağlık çalışanlarına teşekkür videosu paylaştı. Paylaşımda, 'Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakârlıklar her tür övgüye layıktır' ifadeleri kullanıldı.