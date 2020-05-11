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Koronavirüs İsviçre normalleşmede ikinci aşamaya geçti
TÜRKİYE

İsviçre normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Sokaklara akın eden halkın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Haber Merkezi AA
İsviçre normalleşmenin diğer aşamasına geçti.
İsviçre normalleşmenin diğer aşamasına geçti.

Halk, Cenevre şehir merkezinde perakende satışı gerçekleştiren mağazalarda alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde yemek yedi.

Ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiği ikinci aşamada ayrıca kütüphaneler, müzeler ve semt pazarları da açıldı.

  • Restoranlarda masa başına en fazla 4 kişiye oturma izini verildi.

İlk ve orta dereceli okullar da bugün itibarıyla eğitime başladı.

Ayrıca, toplu taşıma seferleri de normale döndü.

DHA
İsviçre'de hayat normale dönüyor.

Halk maske takmadı

Maske takılmasının zorunlu olmadığı ülkede bazı yaşlılar maske takarken, gençlerin neredeyse tamamının maske takmaması dikkati çekti.

İsviçre'de 16 Mart'ta olağanüstü hal edilmişti.

  • Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verilmişti.

8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada, meslek okulları, üniversiteler, spor salonları, sinemalar ve yüzme havuzlarının tekrar açılması öngörülüyor.

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