İtalya'da koronavirüs tablosu: 2 bin 455 yeni vaka kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 922 test sonucunda 2 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 900 olarak kaydedildi.

Toplam can kaybı 127 bini geçti

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak 127 bin 840'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 3 bin 264 artışla 4 milyon 109 bin 579'a çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 612 bin 943 oldu. Aşılananların 25 milyon 499 bin 62'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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