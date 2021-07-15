Koronavirüs İtalyada koronavirüs tablosu 2 bin 455 yeni vaka kaydedildi
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs tablosu: 2 bin 455 yeni vaka kaydedildi

İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edildi. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 900 olarak kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İtalyada koronavirüs tablosu: 2 bin 455 yeni vaka kaydedildi
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 922 test sonucunda 2 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 900 olarak kaydedildi.

Toplam can kaybı 127 bini geçti

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak 127 bin 840'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 3 bin 264 artışla 4 milyon 109 bin 579'a çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 612 bin 943 oldu. Aşılananların 25 milyon 499 bin 62'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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