Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Japonyada kadınlar yavaş, markete erkekler gitsin diyen belediye başkanına tepki yağdı
DÜNYA

Japonya'da 'kadınlar yavaş, markete erkekler gitsin' diyen belediye başkanına tepki yağdı

Japonya'da "kadınlar yavaş market alışverişlerini erkekler yapsın" diyen belediye başkanına tepki yağdı.Kadınların market alışverişinde ‘tereddüt yaşadığını ve bu yüzden fazla vakit harcadıklarını’ savunan Matsui, erkeklerin markete gitmesinin daha iyi bir fikir olacağını öne sürdü. Belediye başkanı cinsiyetçi olmakla suçlanırken, bir kullanıcı “İçler acısı” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Japon belediye başkanının alışveriş açıklaması tepki çekti.
Japon belediye başkanının alışveriş açıklaması tepki çekti.

Japonya’da sosyal teması önlemek isteyen bir belediye başkanının, “Kadınlar daha tereddütlü ve yavaş davranıyor, market alışverişini erkekler yapsın” açıklaması büyük tepki çekti.

Japonya'nın Osaka kentinde Belediye Başkanı Ichiro Matsui halkı sosyal mesafe kurallarına uymaya teşvik etmek isterken kullandığı cinsiyetçi söylem nedeniyle büyük tepki çekti.

Erkek bir gazetecinin karantina sürecinde nasıl alışveriş yapılacağına dair sorusuna yanıt veren Matsui, “Kadınlar markete gittiğinde bu biraz zaman alıyor. Eğer markete giden sen olsaydın, şunu ya da bunu alman söylenseydi, doğrudan gider alırdın ve eve giderdin” ifadelerini kullandı.

Kadınların market alışverişinde ‘tereddüt yaşadığını ve bu yüzden fazla vakit harcadıklarını’ savunan Matsui, erkeklerin markete gitmesinin daha iyi bir fikir olacağını öne sürdü.

Belediye başkanı cinsiyetçi olmakla suçlanırken, bir kullanıcı “İçler acısı” yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı bu ifadelerin ‘hem erkeklere hem kadınlara saygısızlık’ olduğunu belirtirken bir diğeri de siyasetçileri ebeveynlikten, ev işlerinden anlamamakla suçladı.

Öte yandan alışverişin sınırlanması konusunda ısrarcı olan Matsui, tek sayılı aylarda doğanların tek sayılı günlerde, çift sayılı aylarda doğanların çift sayılı günlerde marketlere gitmesinin daha iyi olacağını savundu.

ABD ve Avrupa’ya göre salgından nispeten daha az etkilenen Japonya’da son günlerde vaka sayısının artması üzerine ülke genelinde 6 Mayıs’a kadar olağanüstü durum ilan edilmişti.

Tokyo’dan sonra salgından en çok etkilenen Osaka kentinde yaklaşık 1500 koronavirüs vakası bulunuyor.

Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.