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TÜRKİYE

Karagümrük yanıyor: Sağlık çalışanlarına ilginç sürpriz

İstanbul Fatih Karagümrük’te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti. Karagümrük Taraftarları Derneği üyeleri, ihbarda bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama yaptı.

Haber Merkezi AA
Karagümrük halkı sağlık çalışanlarını meşalelerle karşıladı.
Karagümrük halkı sağlık çalışanlarını meşalelerle karşıladı.

Dernek üyeleri, 112 Acil Servis'i arayarak hasta ihbarında bulundu. Taraftarlar, vaka ihbarı üzerine semte gelen ekibi canlı müzik ve meşale ile karşıladı. Saksafon eşliğinde "Güzel günler göreceğiz" ve "Hayat bayram olsa" şarkılarını seslendiren taraftarlar, sağlık çalışanlarına tezahüratta bulundu.

DHA
  • Ambulanstan inen sağlık ekibine taraftarlarca çiçek verilirken, sağlık çalışanları da sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi. Bu sırada evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da sağlık çalışanlarını alkışladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız... Karagümrük halkı teşekkürler...112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah'ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19'u defedeceğiz...Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

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