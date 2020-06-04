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Koronavirüs Karantinadaki babaanneye torun sürprizi Karşısında gördü sarılamadı
TÜRKİYE

Karantinadaki babaanneye torun sürprizi: Karşısında gördü sarılamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Lütfiye Yavuz, dün akşam vatani görevini tamamlayıp dönen torununu karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Demir bariyerlerin gerisinde torununa sarılamamanın hüznüyle gözyaşı döken Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzum benim" dedi.

Haber Merkezi AA
Lütfiye nine, torununu karşısında görünce şoke oldu.
Lütfiye nine, torununu karşısında görünce şoke oldu.

Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahallede yaşayan 75 yaşındaki Lütfiye Yavuz, askerden terhis olan torununun sürpriziyle duygulandı. Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2104 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlara, Kovid-19 kapsamında karantina süresinin bir hafta daha uzatıldığı tebliğ edildi.

  • Bu sırada, bariyerlerin arkasında vatani görevini tamamlayan Sebahattin Yavuz'u gören mahalle sakinleri, alkışlar eşliğinde "En büyük asker bizim asker" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Polis ekipleri için kapının önüne çıktığında torununu gören Lütfiye Yavuz, bariyerlerin arkasındaki torununun sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamadı. Babaanne Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzumu çok özlemiştim." dedi.

Askerden dönen Yavuz da babaannesine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Karantina kalktıktan sonra tekrar ziyarete geleceğim." ifadelerini kullandı.

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