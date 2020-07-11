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Kâbus bitmiyor: Brezilya, Hindistan ve Meksika'da ağır bilanço

Koronavirüs salgının yeni merkezlerinde bilanço her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle 24 saatte Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1214 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 398'e, vaka sayısı da 45 bin 48 artarak 1 milyon 800 bin 827'ye yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 359 bin 110 vaka ve 17 bin 442 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

  • Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 78 bin 763 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İngiltere'yi geride bıraktı

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da can kaybı 34 bin 191'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 665 artarak 33 bin 191'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 891 artışla 289 bin 174'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 177 bin 97 kişi iyileşti.

  • Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 22 bin 123'e ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 519 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 123'e yükseldi. Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 114 artarak 820 bin 916'ye çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 515 bin 386 kişi iyileşti.

  • Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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