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Koronavirüs Kerkükte koronavirüs nedeniyle ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı son bir günde 35 vakanın görünmesi üzerine yeniden uygulamaya girecek. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine Kerkük'te yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı son bir günde 35 vakanın görünmesi üzerine yeniden uygulamaya girecek. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.

İlk olarak 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te 21 Nisan'dan bu yana hafta sonları tüm gün, hafta içi ise 18.00 - 06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

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