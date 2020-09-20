Kerkük'te koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler yeniden açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakfa bağlı cami ve mescitlerin bugünden itibaren açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı önlemlerin alınması çerçevesinde cami ve mescitlerin ibadete açılmasına dikkat çekildi.

Büyük mutluluk yaşıyorlar

Kerkük'ün Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, yaptığı açıklamada, cami ve mescitlerin ibadete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hurşit, camiye namaz kılmaya gelenlerin koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının talimatlarına mutlaka uyması gerektiğini kaydetti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle camiler ve mescitler 16 Mart'ta ibadete kapatılmıştı.