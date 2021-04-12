Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı İçişleri Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi 12 Nisan 2021, 09:36 Son Güncelleme: 12 Nisan 2021, 09:39 İHA