Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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