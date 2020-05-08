KOAH ve şekeri olan hasta koronavirüsü yendi

KOAH ve şekeri de olan yaşlı adam hastalığı yendi.



Ardahan merkez İnönü Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS 89 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

KOAH ve şekeri de vardı

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.