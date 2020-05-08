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Koronavirüs KOAH ve şekeri olan hasta koronavirüsü yendi
TÜRKİYE

KOAH ve şekeri olan hasta koronavirüsü yendi

Ardahan’da korona virüs (Covid-19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Haber Merkezi İHA
KOAH ve şekeri de olan yaşlı adam hastalığı yendi.
KOAH ve şekeri de olan yaşlı adam hastalığı yendi.


Ardahan merkez İnönü Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

89 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi
KORONAVİRÜS
89 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

KOAH ve şekeri de vardı

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

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