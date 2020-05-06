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Koronavirüs Kayserideki bu kasabada koronavirüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi
KAYSERİ TÜRKİYE

Koronavirüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi

Kayseri'deki bu kasabada koronavirüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi

Kayseri’de bulunan ve 5 bin nüfusa sahip Sindelhöyük kasabasında 30’a yakın kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve bir çok evin karantina altına alındığı söylentisi, kasabanın bir çok köy ile ticari ilişkilerini etkilerken, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kalmasına sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
Korona söylentisi nedeniyle, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kaldı.
Korona söylentisi nedeniyle, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kaldı.

Sindelhöyük kasabası Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe, kasabada 15 pozitif vaka olduğunu ve bunlardan 7’sinin iyileşerek evlerinde karantina altına alındıklarını belirterek, "Biz bir hafta önce İl Sağlık Müdürlüğünden kendimiz iki mahallede test yapılması talebinde bulunduk. Talebimiz sonrasında gelen ekipler yaklaşık 220 hanede Kovid-19 testi yaptılar ve bunların hepsi negatif çıktı" dedi.

Sınırtepe, kasabada 30’a yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ve kasabanın karantina altına alındığı yönünde asılsız haber ve söylentiler olduğunu belirterek, "Bu söylentiler sonrasında ilçeye gittiğimizde bizi dışlıyorlar. Bizim kasabamızda bakkal, manav, kasaplar, hırdavatçılar var. Çevre köylerden buraya alışverişe gelen bir çok insan var. Asılsız haber ve söylentiler nedeniyle kasabamızın ticareti de etkilendi, alışverişe gelen bile olmuyor" şeklinde konuştu.

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Sınırtepe, "Bu hastalık sadece Sindelhöyük’e gelmedi. Dünyaya yayılan bir virüs. Biz kasabamızda tüm önlemlerimizi aldık ve yetkililer de bize her türlü desteği veriyor. Bu virüse karşı mücadele veren Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.


Kasabada esnaf olan Kenan Sekidağ ise söylentilerden dolayı çevre köylerden alışverişe gelen müşteri sayısında azalma olduğunun altını çizerek, "Kasabamızda korkulacak herhangi bir durum yok. Hem kendi önlemlerimizi hem de gelecek olan müşterilerimizin hijyenini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sekidağ, "Kayseri’ye malzeme almaya gittim orada toptancım diyor ki 'Sindelhöyük’de virüs varmış karantinadaymış sen nasıl geldin’ diyor. Bende 'burada öyle bir karantina durum falan yok' dedim. Bizim halkımız da tedirgin oluyor çarşıya gelemiyor, tedirgin olmasınlar biz esnaflar olarak gerekli önlemleri alıyoruz ve ticaretimizin tedbirli bir şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sindelhöyük kasabasını Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Farsak ise, "Şu anda Sindelhöyük’de belirli bir hasta sayımız var bu hasta sayımız 15 olunca biz Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile istişareye geçerek ’hasta sayımız arttı, bizim burada bir önlem alalım nasıl bir önlem alabiliriz’ diye konuştuk. Sağlık Müdürlüğü bize 2 gün Cumartesi ve Pazar günü sağlık ekipleri gönderdi. Bu ekip ile beraber ev ev gezerek test yaptık, yaklaşık 220 kişiden test aldık. Bu 220 kişinin 220’si de negatif çıktı. Bizim 15 vaka sayımız vardı, şu an hastanede 8 hastamız kaldı ve 7 kişi tahliye oldu. Bu vatandaşlarımız evlerinde karantina altındalar. Bu karantinayı da biz muhtarlar yönetiyoruz" dedi.

Sindelhöyük’ten Kayseri şehir merkezine çalışmaya giden işçilerin de asılsız söylentiden dolayı etkilendiğini anlatan muhtar Farsak, "Kayseri’de Sindelhöyüklü olduğu için işyerleri çalışan işçileri geriye gönderiyormuş. Yetkililerden buna bir an önce çare bulmalarını ve bu işi düzeltmelerini istiyoruz. Bu hastalık sadece Sindelhöyük’de değil bütün dünyaya yayılmış durumda" diye konuştu.

CNN'in haberine yorum yağdı: Türkiye'nin bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk
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CNN'in haberine yorum yağdı: Türkiye'nin bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk
CNN'in Türkiye'deki hastanelerin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdırdığı haberi dünyanın dört bir yanında çok ilginç yorumlar aldı.CNN'in haber videosuna yapılan sayısız yorumda yabancılar Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldıklarını, Türkiye'nin böyle bir sağlık sistemi olduğunu bilmediklerini ve CNN'in Türkiye'nin aleyhinde olmayan bir haber yapmasına çok şaşırdıklarını ifade ediyorlar.


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