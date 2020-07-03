Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Avrupa ülkelerine döneriz ProfDr Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı
TÜRKİYE

Koronavirüs mutasyona uğradı mı? Koronavirüs öldürücülüğünü koruyor

Avrupa ülkelerine döneriz: Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün çıktığı ocak ayından bu yana 50 binin üzerinde mutasyona uğradığını, ancak virüsün bulaşıcılığına ve öldürücülüğüne direkt etki eden bir mutasyon gerçekleşmediğini söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Türkiye,koronavirüs pandemisiyle mücadelede 4 ayı geride bıraktı. Virüsün tanımlandığı Ocak ayından bu yana 50 binin üzerinde mutasyona uğradığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Fakat virüsün davranışına, öldürücülüğüne direkt etki eden bir mutasyon gerçekleşmedi. Şu an aynı derecede bulaşıcı, aynı derecede öldürücü olan bu virüs bizim aldığımız tedbirlerle yavaşladı. Şu an tedbiri elden bırakırsak eski oranda yoğun bakıma yatırır, eski oranda öldürür" dedi. Ceyhan, virüsün öldürücülüğünü azaltacak bir mutasyon beklediklerini ama bunun ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini aktardı.

Prof. Dr. Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin

AVRUPA ÜLKELERİNE DÖNERİZ

Tedbir almayan ülkelerin virüsle hala aynı şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatan Ceyhan, "Brezilya'da yüzde 5-6 arasında değişiyor ölüm oranı. ABD'de de durum öyle. Tedbir almayan ülkelerin hali ortada bunu anlamak için de ABD ve Brezilya'ya bakmak yeterli. Onlar zaten virüsün çok ağır seyrettiği, çok bulaştığı çok öldürdüğü iki ülke. Tedbiri bırakırsak Çin'de Avrupa ülkelerinde ne olduysa bizde de aynısı olur" diye konuştu.

Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz
KORONAVİRÜS
Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz

"HAVALAR ISININCA" ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI

Havalar ısınınca virüsün etkisi azalır öngürüsünün son derece yanıltıcı olduğunu aktaran Ceyhan, "Türkiye ve dünyada bazı bilim insanları bu yanlışa düştü. Ülkeler bu açıklamalarla yaz başında normalleşmeye başladı. Burada ekonomik şartlar da önemli etken oldu ama dünyada sokağa çıkma yasağı tedbirlerini uygulayan ülke neredeyse kalmadı. Kovid-19 tüm dünyanın en önemli problemi. Uzmanlar hiçbir belirti göstermeden virüs bulaştıran kişilerin oranını öngöremediler. Hasta sayısının 10 katı kadar bu şekilde virüs taşıyıcısı var. Bunlar kontrol altına alınmadan salgının bitmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

İKİNCİ DALGA RİSKİ

  • Salgında ikinci dalganın başlaması için tüm dünyada vakaların sıfırlanması gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Denizdeki dalgayı dikkate alırsak, ilk dalga vurur geri çekilir arkasından ikinci dalga gelir. Birinci dalga bitmeden ikinci dalganın gelmesi bilimsel olarak mümkün değil. Sonbaharda da belli ki tüm ülkeler hala birinci dalgayla uğraşıyor olacak. İkinci dalga hep daha tehlikelidir. Dünyada vakalar sıfırlandığı için tüm önlemler kalkmıştır. Seyahatler başlamış her şey normalleşmiştir tam bu noktada ikinci dalga başlar, toplumlar hazırlıksız yakalandığı için çok daha yıkıcı olur" diye açıkladı.

Hata yaparsak en başa döneriz
KORONAVİRÜS
Hata yaparsak en başa döneriz
Abone Ol Google News
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Irak ekonomisiTürkiyeyi bekliyor

Irak ekonomisi
Türkiye'yi bekliyor

​İş adamları ticaret hacminin iki katına çıkarılabileceğini düşünüyor.
Katırcıoğlu hala<br>mason kıskacında

Katırcıoğlu hala
mason kıskacında

​Hiçbir suçu olmamasına rağmen hastaneye kapatılmıştı.
Kültürel diplomasi

Kültürel diplomasi

Türk dizileri pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor.
İlk ziyaret Katar'a

İlk ziyaret Katar'a

​Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.

Avrupa<br>ülkelerine döneriz

Avrupa
ülkelerine döneriz

​Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı.
Macron'un<br>oyunu bozuldu

Macron'un
oyunu bozuldu

​Fransız dergisi Macron'un Libya'da bir tuzağa sıkışıp kaldığını yazdı.
Akar'dan<br>Pençe sunumu

Akar'dan
Pençe sunumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mantı esprisi toplantıya damga vurdu.
Yine Çakır<br>yine endişe

Yine Çakır
yine endişe

Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Tarihin 100 Akı

Tarihin 100 Akı

​2012 yılında yayın hayatına başlayan Derin Tarih Dergisi'nin 100.sayısı bayilerde...
Trump eriyor

Trump eriyor

Son anketlerde de Biden'ın gerisinde kaldı.
Fransa suçlu bulundu

Fransa suçlu bulundu

Dava açan sığınmacılara tazminat ödeyecek.
Kritik rapor açıklandı

Kritik rapor açıklandı

​Salgının ilk gününden bu yana dikkat çekici ayrıntılar...
ABD'de polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

​Siyahi kadına yumruklu saldırı kamerada.
İki ili örnek gösterdi

İki ili örnek gösterdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İhracatta güçlü çıkış: Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi

İhracatta güçlü çıkış: Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre ise ihracat yüzde 35,2’lik artışla güçlü bir çıkış yaptı. Haziranda bin 443 işletme ihracat ailesine katıldı.
Kültürel diplomasisi Türk dizileri: Pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor
Hayat

Kültürel diplomasisi Türk dizileri: Pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor

Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle izlenen Türk dizileri, pandemi sürecinde Kafkasya ve Orta Doğu’da yakından takip ediliyor. Diziler Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan’dan Şili, Arjantin, Meksika ve Brezilya’ya kadar dünyanın her yerinde en çok izlenenler listesine girdi. Türkiye’nin tanıtımı ve bilinirliğine katkısının yanısıra ürün tanıtımına da hizmet eden dizilerin ekonomiye katkısı dikkat çekiyor. 2013’te 150 milyon dolar olan dizi ihracat hacmi, 2017’de 350 milyon dolara, 2018’de 500 milyon dolara erişti.
Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Ekonomi

Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Yılın ikinci çeyreğinde 89 bin 643 puandan 116 bin 524 puana çıkan Borsa İstanbul, koronovirüs salgını döneminde bile yatırımcıya kazandırdı. Bu dönemde kaydedilen yüzde 30’luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü yükselişine işaret etti. Yılın ilk yarısında getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olan BIST 100 Endeksi, işlem hacmi ve yatırımcı sayısında rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.