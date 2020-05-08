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Koronavirüs Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor

Adana Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kurulan yeni doğan pandemi servisinde, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan 3 bebeğe, 2 hemşire annelik yapıyor. Doğdukları andan itibaren yakınlarına gösterilemeyen bebeklerin bakımı, dış dünyadan izole edilen 2 hemşire tarafından yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor.
Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, yeni doğan bebekler için pandemi bölümü kuruldu.

Koronavirüs şüphesiyle erken doğan 3 bebek, burada kuvöze konularak tedaviye alındı. 14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucu bebeklerin sonucu negatif çıktı ancak bebekler tedbir amaçlı serviste tutulmaya devam ediliyor.

14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı.

Hemşire anneler emanet

Hastane yönetimi bebeklerin sağlığı için, kurulan pandemi bölümünde görev yapmak üzere 2 hemşire görevlendirdi. Kuvöz içinde bakılan 3 bebekle 24 saat nöbet sistemiyle ilgilenen hemşireler Özen Yörük ile Şule Bozkurt’un çalışma alanları da salgın riskine karşı izole edildi.

Bu bölümde çalışan hemşirelerin dinlenme alanları ve yemek yedikleri yerler, diğer sağlık personelinden ayrıldı. Anneleri başta olmak üzere yakınlarına bile gösterilmeyen bebeklere annelik yapan hemşireler, bebeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor.

Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük.

'Anneleri merak etmesin'

Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Servisimizde koronavirüs şüphesiyle doğan bebeklerimiz yatıyor. Testlerini yaptık, negatif çıktı ancak 14 günlük karantina süresinde oldukları için ailelerini göremiyorlar. Beslenme, bakım ve tedavileriyle biz ilgileniyoruz. Zaten pandemi odası olduğunu için sadece biz bu bebeklerimizle ilgileniyoruz. Şu anda 3 bebeğimiz var, burada ne kadar kalacakları henüz belli değil. Biz onlara annelik yapıyoruz. Anneleri hiç merak etmesin, onlara çok iyi bakıyoruz. Gözleri arkada kalmasın, onlar kadar iyi bakıyoruz."

Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
FOTOĞRAF 15
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, yeni doğan bebekler için pandemi bölümü kuruldu.
Title
Koronavirüs şüphesiyle erken doğan 3 bebek, burada kuvöze konularak tedaviye alındı.
Title
14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı.
Title
Yapılan test sonucu bebeklerin sonucu negatif çıktı ancak bebekler tedbir amaçlı serviste tutulmaya devam ediliyor.
Title
Hastane yönetimi bebeklerin sağlığı için, kurulan pandemi bölümünde görev yapmak üzere 2 hemşire görevlendirdi.
Title
Kuvöz içinde bakılan 3 bebekle 24 saat nöbet sistemiyle ilgilenen hemşireler Özen Yörük ile Şule Bozkurt’un çalışma alanları da salgın riskine karşı izole edildi.
Title
Bu bölümde çalışan hemşirelerin dinlenme alanları ve yemek yedikleri yerler, diğer sağlık personelinden ayrıldı.
Title
Anneleri başta olmak üzere yakınlarına bile gösterilmeyen bebeklere annelik yapan hemşireler, bebeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor.
Title
Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Servisimizde koronavirüs şüphesiyle doğan bebeklerimiz yatıyor. Testlerini yaptık, negatif çıktı ancak 14 günlük karantina süresinde oldukları için ailelerini göremiyorlar. Beslenme, bakım ve tedavileriyle biz ilgileniyoruz. Zaten pandemi odası olduğunu için sadece biz bu bebeklerimizle ilgileniyoruz. Şu anda 3 bebeğimiz var, burada ne kadar kalacakları henüz belli değil. Biz onlara annelik yapıyoruz. Anneleri hiç merak etmesin, onlara çok iyi bakıyoruz. Gözleri arkada kalmasın, onlar kadar iyi bakıyoruz.
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
Adana Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kurulan yeni doğan pandemi servisinde, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan 3 bebeğe, 2 hemşire annelik yapıyor. Doğdukları andan itibaren yakınlarına gösterilemeyen bebeklerin bakımı, dış dünyadan izole edilen 2 hemşire tarafından yapılıyor.
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