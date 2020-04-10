Koronavirüs Koronavirüs tanı kiti tükenen Gazzeye Dünya Sağlık Örgütü yardım gönderecek
DÜNYA

Koronavirüs tanı kiti tükenen Gazze'ye Dünya Sağlık Örgütü yardım gönderecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemeleri temini için acil yardım çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemeleri göndereceği açıkladı.

Haber Merkezi AA
Gazze, bir süredir tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşıyor.
Gazze, bir süredir tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, yaptığı açıklamada, "DSÖ, Filistin'deki sağlık sektörünü desteklemek için Ürdün'den Kovid-19 teşhisinde kullanılan bin kişilik test malzemesi satın aldı" dedi.

Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükendi: Merkez laboratuvar çalışmaları durdurdu
KORONAVİRÜS
Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükendi: Merkez laboratuvar çalışmaları durdurdu

Gazze'ye haftaya ulaşacak

  • Malzemelerin gelecek haftaabluka altındakiGazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaştırılacağını aktaran Subh, gönderilecek yardımların acil ihtiyaçları karşılayacağını, Cenevre'den de 19 bin kişiye yetecek malzeme geleceğini aktardı.

Gazze'den "acil koronavirüs test kiti gönderilmesi" çağrısı

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemeleri temini için acil yardım çağrısında bulundu.

Kudra, Gazze Şeridi'ndeki test malzemelerinin tükendiği uyarısını yineledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

  • İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.
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