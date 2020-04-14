Koronavirüs Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı Alan 50 veya 100 tane alıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı: Alan 50 veya 100 tane alıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yufka üretimi yapan Perihan Kocaemir, korona virüs nedeniyle yufka ekmeğe olan talebin arttığını ve önceki zamanlara kıyasla satışlarda 2 kat artış yaşandığını söyledi. Kocaemir, "Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı.
Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi’nde 4 yıldan bu yana gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, 4 personeliyle birlikte günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL’den satıyor. Önceki zamanlara kıyasla yufka ekmek satışlarında 2 kat artış yaşandığını ifade eden Kocaemir, “Yufka açmakla müşterilerimize yetişemiyoruz” dedi.

Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı: Alan 50 veya 100 tane alıyor
FOTOĞRAF 5
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Antalya'nın Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi’nde 4 yıldan bu yana gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, 4 personeliyle birlikte günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL’den satıyor.
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Önceki zamanlara kıyasla yufka ekmek satışlarında 2 kat artış yaşandığını ifade eden Kocaemir, “Yufka açmakla müşterilerimize yetişemiyoruz” dedi.
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Gözleme ve bazlama satışlarında düşüş yaşandığını fakat yufka ekmeğe olan talebin her geçen gün arttığını kaydeden Kocaemir, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Yufka ekmek hem sağlıklı, hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz.”
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Çoğunlukla sabit müşterilerinin olduğunu belirten Kocaemir, müşterinin isteğine göre yufka ekmekleri hazırladıklarını söyledi.
Koronavirüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı: Alan 50 veya 100 tane alıyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yufka üretimi yapan Perihan Kocaemir, korona virüs nedeniyle yufka ekmeğe olan talebin arttığını ve önceki zamanlara kıyasla satışlarda 2 kat artış yaşandığını söyledi. Kocaemir, "Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor" dedi.


Alan 50 veya 100 tane alıyor

Gözleme ve bazlama satışlarında düşüş yaşandığını fakat yufka ekmeğe olan talebin her geçen gün arttığını kaydeden Kocaemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yufka ekmek hem sağlıklı, hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz.”

Çoğunlukla sabit müşterilerinin olduğunu belirten Kocaemir, müşterinin isteğine göre yufka ekmekleri hazırladıklarını söyledi.

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