Koronavirüs Koronavirüste korkutan rakam Bir haftada 226 bin vaka
TÜRKİYE

Koronavirüs'te korkutan rakam: Bir haftada 226 bin vaka

Türkiye’de Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı. Aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüste korkutan rakam: Bir haftada 226 bin vaka
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Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 11-17 Temmuz’da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı. Aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu.

15 MİLYON KİŞİ ENFEKTE OLDU

  • Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71’e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 479 doza ulaştı.

EN YÜKSEK OSMANİYE, EN DÜŞÜK SİİRT

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br>
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Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br>
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Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br>
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Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br>
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Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br>
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Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br>
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En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br>
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KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br>
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KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br>
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NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br>
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TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br>
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ATEŞ - YÜZDE 13<br>
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GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br>
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KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br>
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GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br>
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LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br>
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BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br>
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KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br>
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YORGUNLUK - YÜZDE 27<br>
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HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br>
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SES KISILMASI - YÜZDE 35<br>
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br>
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BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br>
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KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br>
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BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br>
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...


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Dolmabahçe'deki imza törenine Erdoğan ve Guterres katılacak.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'

​Koronavirüse yakalanan Biden sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

​Bir anda yarıldı, iki kişiyi içine çekti.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

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