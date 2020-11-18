Vefat sayısı 100’ü geçti

Türkiye’de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 103 kişi hayatını kaybetti. 26 Nisan’dan bu yana Türkiye’deki koronavirüs kaynaklı günlük vefat sayıları 100’ün altında gerçekleşiyordu.
- Dün ayrıca 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu. Ağır hasta sayısı 3 bin 657’ye çıkarken vefatların toplamı 11 bin 704’e ulaştı. 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63’e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.