Koronavirüs Koronavirüsün genetik şifresi çözülecek
TÜRKİYE

Koronavirüsün genetik şifresi çözülecek

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek. Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi hedefleyen araştırmacılar, virüse hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs hastalığının genetik temellerini araştırmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkeden 35 kurumun katılımıyla uluslararası konsorsiyum kuruldu. Türkiye'den Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmacıları ve klinisyenlerinin yer aldığı konsorsiyumda, virüse yakalanma riskini arttıran genlerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

  • Hastalığa hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısının inceleneceği konsorsiyumda, 22 ülkeden yaklaşık 35 farklı kurum bulunuyor, Türkiye'den de yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesi gerçekleştirilecek.

Pek çok yararı olacak

Konsorsiyumun yönetim kurulunda yer alan Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, virüsle ilgili genlerin keşfinin, pek çok potansiyel yararı bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hastalığın önlenmesi ve tedavisinde genlerin bize yol gösterici olacağını iyi biliyoruz." diyen Özçelik, "'Hangi sinyal ileti yolları hastalıktan etkileniyor, mevcut ilaçlarla hastalığı tedavi edebilir miyiz, yeni ilaçlar hangi genleri hedeflemeli' gibi soruların cevaplanabilmesi için virüse konaklık yapan insanın yatkınlık genleri belirlenmeli. Bu kapsamda 50 yaş altında olup herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız."

"Klinik tabloda ileri derecede farklılıklar var"

  • Bireyin genetik yapısının, başta viral hastalıklar olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun verdiği yanıtın temel belirleyicisi olduğunu ifade eden Özçelik, son 20 yıl içinde, araştırma gruplarının çalışmaları da dahil olmak üzere, viral enfeksiyonlarla nedensel ilişkisi olan gen mutasyonlarının tanımlanmasında öncü nitelikte buluşlar yapıldığını bildirdi.
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