Laf dinlemeyen İzmirlilere polis barikatı

Yetkililerin 'sosyal izolasyon' ve 'evde kal' çağrılarına kulak asmamakta direnen İzmirliler yine sokaklara çıktı. Yetkililer de çareyi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Bayraklı Sevgiyolu’nun giriş ve çıkışlarına polis barikatı kurmakta buldu.
Türkiye'de her geçen gün daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatılırken, yetkililer her gün 'evde kalın' çağrılarını yineliyor. Yurdun birçok noktasına vatandaşlar sosyal izolasyona uysa da, uyarıları dinlemeyen tek bir ilk var: İzmir!
Kentin işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi’nin giriş ve çıkışlarına polis barikatı kuruldu. Bayraklı İlçe Hıfsızsıhha Kurulunun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle tepki toplayan caddede caddede iş yeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında caddeye girişlere izin verilmeyeceği öğrenildi.
Bazı vatandaşlar ise ara sokaklardan yine Bayraklı Sevgiyolu’na ulaştı. Kalabalığın ilk günlere oranla azaldığı caddede sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ise mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.