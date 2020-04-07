Laf dinlemeyen İzmirlilere polis barikatı

Türkiye'de her geçen gün daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatılırken, yetkililer her gün 'evde kalın' çağrılarını yineliyor. Yurdun birçok noktasına vatandaşlar sosyal izolasyona uysa da, uyarıları dinlemeyen tek bir ilk var: İzmir!

GÜNDEM İzmir'de Karşıyaka Çarşısı’na giriş çıkışlar kapatıldı

Vatandaşlar salgını umursamadan geziyor.

Kentin işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi’nin giriş ve çıkışlarına polis barikatı kuruldu. Bayraklı İlçe Hıfsızsıhha Kurulunun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle tepki toplayan caddede caddede iş yeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında caddeye girişlere izin verilmeyeceği öğrenildi.

FOTOĞRAF 8 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele Türkiye'de de kararlılıkla sürdürülürken, İzmir'de vatandaşlara sokakta test yapılmaya başlandı. Dün öğlen saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları, örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları, örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gün boyunca yüze yakın koronavirüs testi yapıldığı iddia edildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşların sağlık ekipleriyle iletişimi geçeceklerini söyledikleri de belirtildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka'da bulunan bir vaka için gittikleri ve bazı vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi. İzmir'de sokakta koronavirüs testi yaptılar: İl sağlık müdürlüğü böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti. BiP'te paylaş

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Bazı vatandaşlar ise ara sokaklardan yine Bayraklı Sevgiyolu’na ulaştı. Kalabalığın ilk günlere oranla azaldığı caddede sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ise mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.