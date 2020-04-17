Koronavirüs Malatyada bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TÜRKİYE

Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Doğanşehir ilçesinin giriş ve çıkışları kapatıldı.
Doğanşehir ilçesinin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde, Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahalleleri, 14 Nisan'da ise Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisinde karantina uygulanmaya başlanmıştı.

Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi'nde 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde 13 Nisan'da, Pütürge ilçesindeki Sahilköy Mahallesi'nde 15 Nisan'da, Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde ise 16 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.

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