Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi Bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak
TÜRKİYE

Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi: Bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Beşiktaş’ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, sosyal mesafeye uyarı cihazı geliştirdi. Mili Eğitim Bakanlığı’ndan da destek alan cihazın bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak.

Haber Merkezi İHA
Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi.
Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi.

Beşiktaş’ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal alanlarda kullanılmak üzere yeni bir cihaz geliştirdi.

Tasarım aşamasının ardından üç boyutlu yazıcıyla lisenin laboratuvarında üretilen sosyal mesafe cihazı, mesafeye uymayan kişileri sensörle tespit ederek alarm sesiyle uyarıyor. Alarm sesi, kişi en az bir buçuk metre uzaklaşıncaya kadar ötmeye devam ediyor. Cihazın uyarma mesafesi ise isteğe göre ayarlanabiliyor.

Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi.

“Ses ve ışık ikazı vererek cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor”

Sosyal mesafe cihazını geliştiren okulun teknik öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla cihazı geliştirdiğini belirterek, şöyle açıklamada bulundu:

  • “Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı’mızın defalarca vurguladığı sosyal mesafe ikazından biz de yararlanarak bu konuda nasıl bir ürün geliştirebiliriz diye düşündük. Sosyal mesafe cihazımızla birlikte belli bir mesafe aşıldıktan sonra ses ve ışık ikazı vererek cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor. Hedefimiz, bu cihazla birlikte danışma masaları, resepsiyonlar, marketler gibi yerlerde ikaz ederek daha dikkatli olmamızı sağlamak.”

Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi.

Talep arttıkça cihaz üretimi de artacak

Gelecek talep doğrultusunda üretimi arttırabileceklerini ifade eden Aslancan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Cihazımızın prototip üretimini gördükten sonra bakanlığımız hemen bize destek oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla haftaya seri üretime başlayacağız. İlk etapta 50 tane üretmeyi hedefliyoruz. Cihazımızın yaygınlaşması için talep arttığı zaman ise yaklaşık bin adet üretmeyi amaçlıyoruz. Virüsle mücadeleye katkı verebilmek için yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bunları ihtiyacı olan hastanelerimize ücretsiz olarak sağladık. Ayrıca çeşitli boyutlarda kulak klipsi üretiyoruz. Bu da fazla maske kullanımından dolayı kulakların zedelenmesini engellemek içindir. Bunun yanı sıra sensörlü el dezenfektan cihazımız ile daha az temas sağlamayı hedefliyoruz.”

Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi: Bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak
FOTOĞRAF 8
Title
Beşiktaş’ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal alanlarda kullanılmak üzere yeni bir cihaz geliştirdi.
Title
Tasarım aşamasının ardından üç boyutlu yazıcıyla lisenin laboratuvarında üretilen sosyal mesafe cihazı, mesafeye uymayan kişileri sensörle tespit ederek alarm sesiyle uyarıyor.
Title
Alarm sesi, kişi en az bir buçuk metre uzaklaşıncaya kadar ötmeye devam ediyor. Cihazın uyarma mesafesi ise isteğe göre ayarlanabiliyor.
Title
Sosyal mesafe cihazını geliştiren okulun teknik öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla cihazı geliştirdiğini belirterek, şöyle açıklamada bulundu:
Title
“Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı’mızın defalarca vurguladığı sosyal mesafe ikazından biz de yararlanarak bu konuda nasıl bir ürün geliştirebiliriz diye düşündük. Sosyal mesafe cihazımızla birlikte belli bir mesafe aşıldıktan sonra ses ve ışık ikazı vererek cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor. Hedefimiz, bu cihazla birlikte danışma masaları, resepsiyonlar, marketler gibi yerlerde ikaz ederek daha dikkatli olmamızı sağlamak.”
Title
Gelecek talep doğrultusunda üretimi arttırabileceklerini ifade eden Aslancan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Cihazımızın prototip üretimini gördükten sonra bakanlığımız hemen bize destek oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla haftaya seri üretime başlayacağız. İlk etapta 50 tane üretmeyi hedefliyoruz. Cihazımızın yaygınlaşması için talep arttığı zaman ise yaklaşık bin adet üretmeyi amaçlıyoruz. Virüsle mücadeleye katkı verebilmek için yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bunları ihtiyacı olan hastanelerimize ücretsiz olarak sağladık. Ayrıca çeşitli boyutlarda kulak klipsi üretiyoruz. Bu da fazla maske kullanımından dolayı kulakların zedelenmesini engellemek içindir. Bunun yanı sıra sensörlü el dezenfektan cihazımız ile daha az temas sağlamayı hedefliyoruz.”
Title
Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi. Sağlanan destek sayesinde cihazın bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak. İlk etapta 50 adet üretilmesi planlanan cihaz, gelen talepler doğrultusunda binin üzerinde üretim rakamlarına da ulaşabilecek.
Title
Sosyal mesafe cihazının üretildiği İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla koruyucu siperlik, maske aparatları ve sensörlü el dezenfektan cihazı da üretiliyor. Her hafta üretilen yüzlerce ürün, virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için çeşitli hastanelere gönderiliyor.
Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi: Bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, sosyal mesafeye uyarı cihazı geliştirdi. Mili Eğitim Bakanlığı'ndan da destek alan cihazın bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak.

Bir hafta içerisinde seri üretime başlanacak

Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’ndan da destek geldi. Sağlanan destek sayesinde cihazın bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak. İlk etapta 50 adet üretilmesi planlanan cihaz, gelen talepler doğrultusunda binin üzerinde üretim rakamlarına da ulaşabilecek.

Siperlik üretilip sağlık çalışanlarına gönderiliyor

Sosyal mesafe cihazının üretildiği İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla koruyucu siperlik, maske aparatları ve sensörlü el dezenfektan cihazı da üretiliyor. Her hafta üretilen yüzlerce ürün, virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için çeşitli hastanelere gönderiliyor.

Abone Ol Google News
Erdoğandan Avrupaya net mesaj

Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj

​AB'ye tam üyelik için kararlıyız.
Kentin tek laboratuvarı

Kentin tek laboratuvarı

Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vaka sayısı arttı.
Korona ilçeye giremiyor

Korona ilçeye giremiyor

​Halk organik besleniyor, kurallara uyuyor.
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.
Dört futbolcu pozitif!

Dört futbolcu pozitif!

​TFF 2. Lig ekibinde koronavirüs depremi.
Artık sıcak<br>yuvaları var

Artık sıcak
yuvaları var

"​Cumhurbaşkanımız bilse böyle koyar mı bizi" demişti...

Yeni normal böyle mi olacak?

Yeni normal böyle mi olacak?

​Restoran, kafe, okul ve kuaförlerde uygulanıyor...

Başkan 'Seni<br>alacağım' dedi

Başkan 'Seni
alacağım' dedi

​Soner Aydoğdu transfer iddialarına yanıt verdi.
Hain plan tutmadı

Hain plan tutmadı

​Teröristleri alüminyum folyo da kurtaramadı.
Köprüye yeni<br>sistem kuruldu

Köprüye yeni
sistem kuruldu

​Yol 3 şeride düşüyor, her geçen aracı 'TAK' sayacak.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi.
Gelen veri<br>dehşete düşürdü

Gelen veri
dehşete düşürdü

​Kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor.
#Geceyebir<br>ErdoğanSelamı

#Geceyebir
ErdoğanSelamı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı ''Aleyküm selam'' dedi.
Altun'dan muhalefete:<br>Gayri millisiniz!

Altun'dan muhalefete:
Gayri millisiniz!

​Terör örgütlerinden medet umup, düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar.
Sosyal<br>mesafe on santim!

Sosyal
mesafe on santim!

​Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.