Koronavirüs Meslek lisesinden ilk solunum cihazı Tescil sonrasında seri üretime geçiyor
TÜRKİYE

Meslek lisesinden ilk solunum cihazı: Tescil sonrasında seri üretime geçiyor

Hatay’ın Defne ilçesinde, Şehit Serkan Talan Mesleki Lisesi, solunum cihazı üretti. Koronavirüs salgını sonrasında Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran meslek liseleri, maske ve eldiven üretiminde de etkin rol oynuyor. İstanbul’da meslek liselerinin yaptığı makineler aylık 10 milyon maske üretiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektronik öğretmeni Nurullah Sarı cihazla ilgili şu teknik bilgileri verdi: “Solunum cihazımızın çalışma mantığı, diğer profesyonel hekimler önce hastanın kanındaki oksijen değerine baktıktan sonra taşıyabileceği değeri parametreleri girerek ayarlıyorlar. Hastanın ciğerinde oluşması gereken oksijen basıncı dakikadaki solunum sayısı, nefes alındığında ciğerde kalması gereken zaman oksijen değerleri giriliyor. Her şey yolunda ise hekimlerimiz ilgili işlemi başlatıyorlar.”
Elektronik öğretmeni Nurullah Sarı cihazla ilgili şu teknik bilgileri verdi: “Solunum cihazımızın çalışma mantığı, diğer profesyonel hekimler önce hastanın kanındaki oksijen değerine baktıktan sonra taşıyabileceği değeri parametreleri girerek ayarlıyorlar. Hastanın ciğerinde oluşması gereken oksijen basıncı dakikadaki solunum sayısı, nefes alındığında ciğerde kalması gereken zaman oksijen değerleri giriliyor. Her şey yolunda ise hekimlerimiz ilgili işlemi başlatıyorlar.”

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti. Özellikle maske makinesi ve solunum cihazı üretimi için bu cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda ultrasonik maske makinesi İstanbul’da üretilirken, yeni makineler sayesinde aylık maske üretim kapasitesi 10 milyona ulaştı. İlk solunum cihazı ise, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun tasarlanarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağı kaydedildi.

20 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN ESERİ

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretimi yapılan solunum cihazının tanıtımı gerçekleştirildi. Cihazla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mahmut Birol Gezer, 20 gün boyunca yaptıkları çalışmalarla solunum cihazını çalışır hale getirdiklerini belirtirken, şunları kaydetti: “Öncelikli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yardımcısı Mahmut Özer’e bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman tıkandıysak hemen haber gönderdik, önümüzü açtılar. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda salgından dolayı 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bulunduğu için öğrencileri okulumuza alamadık. Önce projeye katıldılar sonra çıkamadılar. Cumartesi- pazar günü yasakta geldik ve çalıştık. 20 günlük çalışma sonunda 3 değerli ürün kattık. Meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdik. Son zamanlardaki gelişmelerle memlekete nasıl faydalı oluruz uğruna düşündük. Tüm dünyanın sorun çektiği bu cihazı üretmek için yola çıktık. Yazılım uzmanımız Nurullah Sarı ile 20 gün gece gündüz beraberdik. Ama şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuz bir şehit okulu, biz uzun süredir çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Şehidimize yakışır ne ürün çıkarabiliriz diye. İlk şehidimizin annesini aradık, çok mutlu oldu. Ruhu şad olsun.”

Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı: Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım
KORONAVİRÜS
Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı: Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım
Abone Ol Google News
Londradan Çankırıya

Londra'dan Çankırı'ya

​Özel uçakla getirilen 262 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​Mehmetçikle ilgili terhis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Trumptan gevşeme kararı

Trump'tan gevşeme kararı

ABD'de kademeli olarak çok sayıda yer açılacak. Seyahate izin verilecek.
Türk profesör açıkladı

Türk profesör açıkladı

​Koronavirüs ilacında heyecanlandıran gelişme.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Sokaklar doldu taştı

Sokaklar doldu taştı

​Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadılar
Yüz binlerce <br>çocuk ölebilir

Yüz binlerce
çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
'İşveren' çıktı!

'İşveren' çıktı!

​Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.
İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.
Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.