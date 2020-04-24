MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı, yerli solunum cihazı 'Sahra' da mayısta seri üretime geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, tamamen yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik solunum cihazının seri üretimine gelecek ayın içinde geçeceklerini belirterek, " Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli görev alan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor.

Maske üretim kapasitesini iki kattan fazla artıran fabrikada cerrahi maskeden panaromiğe, KBRN maskelerinden, sağlık personelinin kullandığı N95 maskelerine kadar çok sayıda malzeme, uluslarası standartlara uygun olarak son teknolojiyle üretiliyor.

DHA

MKEK bunların yanı sıra tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mekanik solunum cihazı da üretti. Prototipi yapılan ve "Sahra" adı verilen cihazın kısa sürede seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Tüm kurumların yaptığı gibi koronavirüsle mücadelede MKEK'in de üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini ifade eden Akdere, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" diye konuştu.

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Kendi imal ettikleri tezgahlarla birlikte üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Akdere, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

Akdere, ürettikleri cerrahi maskelerin Türk Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Bunların yanı sıra dezenfektan, tulum, siperlik gibi koruyucu malzemeleri de ürettiklerini belirten Akdere, "Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" ifadesini kullandı.

"Haftalık 500 adet üretebilecek altyapı"

MKEK olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini ifade eden Akdere, hazırlanan prototipi Bakan Akar'a sunduklarını hatırlattı.

"Sahra" adı verilen cihazın kısa süre içinde seri üretimine geçmeyi planlanladıklarını dile getiren Akdere, "Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 33 Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele de önemli bir yeri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor. Son teknoloji kullanılan fabrikada, cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskeleri uluslararası standartlara uygun şekilde üretiliyor. Ayrıca, koronavirüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve Sahra ismi verilen cihazın mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs ile mücadelede MKEK'nun yeri ve üretimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, tüm kurumlarda olduğu gibi MKEK'nun da Covid-19 ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam edeceğini aktardı. MKEK 7 gün 24 saat üretim yapıyor<br> <br> ​​ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koruyucu sağlık malzemesi üretiminde 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden Akdere, kendi ürettikleri tezgahlarla üretim kapasitelerinin yüzde 100 arttığının altını çizdi. Bez maske üretiminde 10 milyona ulaşıldı <br> <br> ​​ Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bez maske üretiminin 10 milyona ulaştığını ifade eden Akdere, MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden, haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimiz ile birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da arttırabilecek imkana sahibiz ifadelerini kullandı. Maskenin yanı sıra tulum, koruyucu gözlük, eldiven ve dezenfektan üretiliyor​​ <br> <br> Koronavirüs ile mücadele sürecinde, kurum bünyesinde maske üretiminin dışında dezenfektan, koruyucu siperlik ve tulum ürettiklerinin altını çizen Akdere, MKEK olarak 334 bin 825 tulum, 33 bin 210 koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettiklerini vurguladı. Yerli solunum cihazı Sahra, mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve haftalık 500 adet üretilebilecek​​ <br> <br> Tamamen yerli ve milli imkanları kullanarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini hatırlatan Akdere, Sahra ismi verilen yerli mekanik solunum cihazının Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesini planladıklarını kaydetti. Sahra'nın sertifikasyon çalışmalarını ilerleyen haftalarda tamamlamak istediklerini belirten Akdere, Başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık diye konuştu. Tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi​​<br> <br> Yerli mekanik solunum cihazı Sahra, tasarımından yazılımına tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi. Solunum problemi yaşayan ve ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlayabilen Sahra, solunum problemi yaşayan diğer hastalar için de kullanılabilecek. Öte yandan Sahra, salgın hastalıklar ile mücadelede kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, hastaneler, askeriyelerde bulunan sağlık birimleri, sahra hastaneleri, acil servis yoğun bakımları, ambulans ve evler de kullanılabilecek. Yerli solunum cihazı 'Sahra' mayısı ayında seri üretime geçiyor Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Yerli solunum cihazı (Sahra), mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve hafta 500 adet üretilebilecek" dedi.

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"Sahra" mekanik solunum cihazının özellikleri

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

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Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

DHA

3 vardiyada 24 saat üretim

Öte yandan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda 3 vardiya sistemi halinde 24 saat esasına göre çalışılıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, uluslararası standartlara uygun maske ve koruyucu sağlık malzemeleri üretimini sürdürüyor.

Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görevli bulundukları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde ölçülerek takip ediliyor.

FOTOĞRAF 20 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Akar'ın verdiği talimat üzerine, Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı. Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı. Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün diye konuştu. Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan alüminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, N95 olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti. Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karışılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, faaliyetler sırasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı. Dikimevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maske üretimini sürdürüyor. Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor. Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVİD-19 ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı: İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz. Akar talimat verdi: Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.



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