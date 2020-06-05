Muş'ta 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bulanık'a bağlı Çaygeldi ile Hasköy'e bağlı Dağdibi köyleri, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı." ifadesi kullanıldı.
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Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor.
Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan metrobüsün İncirli durağında boş olduğu, yolcuların sosyal mesafe kuralına ve tekli oturma sistemine uyduğu görüldü. Metrobüsün Okmeydanı durağına gelmesiyle birlikte, yolcu sayısı arttı. Yolcular sosyal mesafe kuralını ve tekli oturma sistemini hiçe saydı.
Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi.
Anadolu Yakası'nda özellikle Kozyatağı, Göztepe, Kadıköy, Altunizade ve TEM Ataşehir'de iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.
TEM otoyolu Gaziosmanpaşa sapağından, Mahmutbey gişelere kadar çift yönlü, O-3 bağlantı yolu İkitelli istikameti Kennedy Caddesi-Bakırköy istikameti ile Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi.
İş çıkışıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştu.
İBB'nin mobil uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.
İstanbul'da toplu taşıma ve yollar doldu taştı
İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Sosyal mesafe ve korornavirüs önlemlerine rağmen toplu taşıma araçlarında yoğunluk dikkat çekti.