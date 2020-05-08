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Koronavirüs Müşterinin kaydı tutulacak Berber ve kuaförlere korona rehberi
TÜRKİYE

Müşterinin kaydı tutulacak: Berber ve kuaförlere korona rehberi

11 Mayıs’ta açılacak berber ve kuaförler için koronavirüs tedbirleri kapsamında rehber hazırlandı. Buna göre müşteriler randevu ile kabul edilecek ve kayıtları tutulacak, maskesiz müşteri alınmayacak. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berberlerle ilgili hem işletme çalışanları hem müşterilerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili rehber hazırlandı.
Berberlerle ilgili hem işletme çalışanları hem müşterilerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili rehber hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, salgın sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirlerle ilgili rehber hazırlandı. Rehberde, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gerekenler” başlığı altında “Genel önlemler”, “iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler”, “müşterilere yönelik önlemler”, “personeli korumaya yönelik önlemler”, “ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma” adı altında tedbirlere yer verildi. Rehberde, hem iş yeri çalışanının hem de müşterinin Kovid-19 salgını süresince korunma önlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de görünür yere asılması gerektiği belirtildi.

MÜŞTERİNİN KAYDI TUTULACAK

İş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

* İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmeli.

* Müşterinin ya da personelin Kovid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

* İş yerinde hizmet verilecek koltuk sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli.

* İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.

TEK KULLANIMLIK MALZEME

Fotoğraf: Arşlv

* İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.

* İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı.

* Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.

* İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

* Her müşteri için tek kullanımlık malzeme bulundurulmalı.

FÖN MAKİNESİ KULLANMAYIN

* Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı.

* Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı.

* Ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.

* Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.

* Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Randevusuz gitmeyin

  • İş yerinde belirlenen kurallara uyması gereken müşterilerin, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmesi, mutlaka randevu alması ve alınan randevu saatine uyması, tercihen tıbbi maske kullanması gerektiği belirtilen rehberde, “İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalı. Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalı” uyarıları yapıldı.

Vardiya formülü

Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan hasta personelin çalıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, diğer tedbirler şu şekilde belirtildi:

* Personel çalışırken ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak salgın hastanesine yönlendirilmeli.

* Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalı.

* Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalı. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmeli.

* Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas ihtimali olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı.

* Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

Havalandırmaya dikkat

  • Temizliğin günlük olarak yapılması, yoğun kullanılan yerlerin daha sık temizlenmesi gerektiğine işaret edilen rehberde, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Rehberdeki tedbirler şöyle:
  • * Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli.
  • * Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.
  • * Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı.
  • * İş yeri sık sık havalandırılmalı.

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