New York’ta tüyler ürperten hazırlık: Parklara toplu mezar kazılacak New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.

Haber Merkezi 07 Nisan 2020, 04:00 Yeni Şafak