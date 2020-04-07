Koronavirüs New Yorkta tüyler ürperten hazırlık Parklara toplu mezar kazılacak
DÜNYA

New York’ta tüyler ürperten hazırlık: Parklara toplu mezar kazılacak

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazılan toplu mezarlar
Kazılan toplu mezarlar

Levine, New York’ta salgının sağlık sistemi ile morgların ve cenaze evlerinin sınırlarını zorladığını belirterek, “Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere’ başlayacağız” ifadelerini kullandı.

1 MEZARA 10 TABUT

  • Hendeklerin bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacağını kaydeden Levine, “Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak” dedi. Amaçlarının, İtalya’daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplanmak zorunda kaldığı görüntülerden kaçınmak olduğunu belirten Levine “Ölülerimiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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