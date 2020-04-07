New York’ta tüyler ürperten hazırlık: Parklara toplu mezar kazılacak

Levine, New York’ta salgının sağlık sistemi ile morgların ve cenaze evlerinin sınırlarını zorladığını belirterek, “Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere’ başlayacağız” ifadelerini kullandı.

1 MEZARA 10 TABUT

Hendeklerin bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacağını kaydeden Levine, “Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak” dedi. Amaçlarının, İtalya’daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplanmak zorunda kaldığı görüntülerden kaçınmak olduğunu belirten Levine “Ölülerimiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.