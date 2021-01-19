Norveç’teki ölümler: Koronavirüs aşısı ile bağlantılı değil

Norveç'te huzurevinde yaşayan 33 kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine aşıların güvenli olup olmadığı tartışmaları ortaya çıkmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

KORONAVİRÜS Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüs aşısına bağlı ölüm bildirilmedi

‘KORONAVİRÜS AŞIDAN DAHA BÜYÜK RİSK’

Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek koronavirüse yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Bu kişilerin halihazırda ciddi hastalıklarının olduğunu belirten Madsen, bildirilen ölümlerin binde 1 oranında olduğunu söyledi.