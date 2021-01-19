Koronavirüs Norveçteki ölümler Koronavirüs aşısı ile bağlantılı değil
DÜNYA

Norveç’teki ölümler: Koronavirüs aşısı ile bağlantılı değil

Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer - BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Norveç'te huzurevinde yaşayan 33 kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine aşıların güvenli olup olmadığı tartışmaları ortaya çıkmıştı.

  • Bloomberg'in haberine göre, bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

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Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek koronavirüse yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

  • Bu kişilerin halihazırda ciddi hastalıklarının olduğunu belirten Madsen, bildirilen ölümlerin binde 1 oranında olduğunu söyledi.

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