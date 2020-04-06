Pirene dağlarında mahsur kalan adama karantinayı ihlal cezası

Pirene dağlarında mahsur kalıp helikopter yardımıyla kurtarılan Fransız vatandaşı ucuz sigara almak için yürüyerek İspanya'ya geçmeye çalıştığını söyledi.

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre İspanya sınırının 25 kilometre kuzeyindeki Perpignan'da yaşayan Fransız vatandaşı sınırı önce arabasıyla geçmeye çalıştı ama geri çevrildi.

Bunun üzerine dağları bir yürüyüş patikasını takip ederek aşmaya karar veren vatandaş bir süre sonra kaybetti ve kurtarma ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Kısa sürede bulunan adam helikopterle Perpignan'a götürüldü ve cezası kesildi.

Fransa'da uygulanan karantina kurallarına göre, insanlar sadece "geçerli özel bir sebep" ile evden çıkabiliyor ve yanlarında bu sebebi açıklayan bir belge bulunması gerekiyor.