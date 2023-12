Prof. Dr. Şener'den 'JN.1' açıklaması: Paniğe kapılacak bir durum yok

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi JN.1 ile ilgili konuştu. Prof. Dr. Şener, koronavirüs vakalarında mevsimsel olarak bir artış olduğunu söyleyerek, paniğe kapılacak bir durum olmadığını vurguladı.

Koronavirüs ailesinin her geçen gün yeni bireyler kazandığını belirten Prof. Dr. Şener, "Çin'de görülen alt grup varyantlar da yine koronavirüs ailesinin diğer alt grup varyantları. Ama her varyant bizi birazcık diken üstünde tutsa da aşılı popülasyonların, özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok. Ama 65 yaş üstünde ise hiç aşılanmamışsa, yandaş hastalığı da varsa varyantlarla ilgili her halükarda tehlike devam ediyor" dedi.