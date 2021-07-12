Koronavirüs Quercetin molekülünün Kovid-19a etkinliği kanıtlandı
TÜRKİYE

'Quercetin' molekülünün Kovid-19'a etkinliği kanıtlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesince (SBÜ) yapılan klinik çalışmada farklı ülkelerde Kovid-19 tedavi protokollerinde yer alan 'Quercetin' molekülünün koronavirüse karşı etkinliği ispatlandı. SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, molekülün 'Quermax' adıyla ilaç formuna dönüştürülmesi için bakanlığa başvuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Quercetin molekülünün Kovid-19a etkinliği kanıtlandı
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SBÜ tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma sonuçlandı. Çalışmada pek çok ülkede Kovid-19 tedavi protokollerinde yer alan 'Quercetin' molekülünün koronavirüse karşı etkinliği ispatlandı. Üniversite bünyesindeki teknoparkta üretilen molekül, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlandırılarak koronavirüsten korunmak için kullanıma sunuldu. Söz konusu molekülün 'Quermax' adıyla ilaç formuna dönüştürülmesi için de Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunulacak.

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"Virüsün vücuda girmesini engelliyor"

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, şu anda koronavirüse karşı en güçlü silahın aşı olduğunu söyledi.

Bunun ötesinde vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı vücudun direncini arttırma noktasında yapılan çalışmalar da olduğunu vurgulayan Gerek, şunları söyledi:

  • "Vücut direncini artırmak sureti ile bu savaşta başarılı olma noktasında kullandığımız ruhsatlandırılan bazı ürünlerin olduğunu biliyoruz. Üniversitemiz de buna benzer çalışmalar yürüttü. Bunlardan bir tanesi 'pigment' olarak ifade etiğimiz renklendirici malzemenin içinde bulunan ve 'Quercetin' olarak ifade etiğimiz ürünü ayrıştırarak, kullanıma sunmuş bulunuyoruz. Bu, vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendiriyor, virüslere karşı direnç artırıyor, virüslerin oluşturduğu inflamasyonu azaltma noktasında vücut direncini arttırıyor. Yine Quercetin'in önemli özelliklerinden bir tanesi bağışıklık sistemini güçlendirmek sureti ile virüsün vücudumuza girmesini büyük oranda engelliyor."

Prof. Dr. Gerek, Quercetin molekülünün üniversite içindeki teknoparkta kullanıma hazır hale getirildiğini ve öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak kullanıma sunulduğunu söyledi.

Gerek, kısa süre içerisinde de ilaç formu için Sağlık Bakanlığı'na başvuracaklarını belirterek, "Bizim avantajımız ülkemizde bunun ilk kez bu şekilde yoğunlaştırarak kullanıma sunulması oldu. Yerli bir ürün" dedi.

'MUTLAKA KATKISI OLACAKTIR'

Prof. Dr. Gerek, virüs öldürücü etkisi olan 'O8' adlı kimyasal bir bileşik ile ilgili de hayvan deneylerinin bittiğini belirterek, "Buradaki temel kullanım amacımız, koronavirüse yakalanmamak için Kovid-19'a karşı vücut direncimizi yükseltip bu virüsün vücudumuzda hastalık yapmasını engellemek. Her iki ürünümüzün de koronavirüs başladıktan sonra mutlaka katkısı olacaktır. 'Quermax Plus' ve 'İsoquercetin Complex' markalarıyla ruhsatlandırdığımız Quercetin şu an kullanımda, eczanelerden ve online satış platformlarından temin edilebilir. Diğerinin deney aşamaları bitti, ondan sonraki aşamaları sürecek. Koronavirüs ile ilgili çeşitli varyantlar sürekli gündeme geliyor, aşılarla da ilgili aşılanan kişilerin bu hastalığa karşı bütünüyle bağışık olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki de yıllarda yine koronavirüs günlük hayatımızın içinde olacak. Dolayısıyla bu mücadeledeki her türlü enstrüman bize fayda sağlayacaktır. Quercetin yurt dışında da yaygın şekilde gündemde, kullanılmaya başlandı. O8'in de çok güçlü antioksidan etkisi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.


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