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Koronavirüs Rusyada yoğun bakım ünitesinde yangın Beş koronavirüs hastası öldü
DÜNYA

Rusya'da yoğun bakım ünitesinde yangın: Beş koronavirüs hastası öldü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir hastanede çıkan yangında yoğun bakım ünitesindeki beş koronavirüs hastanın öldüğü açıklandı. Rus haber ajansları, yangının aşırı yükleme nedeniyle bir solunum cihazının kısa devre yapmasından kaynaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sebebiyle 5 hasta hayatını kaybetti.
Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sebebiyle 5 hasta hayatını kaybetti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir hastanede çıkan yangında yoğun bakım ünitesindeki beş koronavirüs hastanın öldüğü açıklandı.

Ajanslar, yangının kontrol altına alındığını ve 150 kadar hastanın tahliye edildiğini belirtti. Yangında kaç hastanın yaralandığı bilinmiyor.

Rusya dünya genelinde koronavirüs vakalarında üçüncü sırada. 220 binden kişinin hastalığa yakalandığı ülkede ölü sayısı 2000'in üzerinde. Dün de 11.656 yeni vaka bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü yaptığı açıklamada salgında uygulanan bazı önlemlerin hafifletileceğini söylemişti. Bu çerçevede, inşaat, tarla ve fabrikalarda çalışan işçilerin işbaşı yapacakları duyurulmuştu.

Başkent Moskova'da toplu taşıma araçları ve dükkanlarda maske ve eldiven takmak zorunlu.

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