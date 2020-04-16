Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 125, vaka sayısı 4 bin 801

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
İyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı
- Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı bin 7 bin 89 oldu.
"40 bin test hedefini aştık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020