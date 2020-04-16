Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 125, vaka sayısı 4 bin 801 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 125, vaka sayısı ise 4 bin 801. Tabloya göre hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 1643'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise gözle görülür artış göstererek 7 bin 89'a yükseldi.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 19:33 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 19:47 Yeni Şafak