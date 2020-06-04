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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 21, vaka sayısı 988
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 988

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 988 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu.

İyileşen sayısı 130 bini geçti

Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.

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