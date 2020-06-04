Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 988

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 988 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu.

İyileşen sayısı 130 bini geçti

Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/FCfAwU9Q0Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020