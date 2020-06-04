Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarının yakın olduğu martla bugün arasındaki fark büyük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının yakın olduğu martla bugün arasındaki fark büyük. Martta vakaların yüzde 23’ünün hastaneye yatması gerekiyordu. Bugün vakaların yüzde 2,31’i hastaneye yatıyor. Servis, yoğun bakım ve entübasyon hasta yoğunluğumuz yok. Erken tanı ve tedavideki yenilikler iyi sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARININ YAKIN OLDUĞU MARTLA BUGÜN ARASINDAKİ FARK BÜYÜK. Martta vakaların %23’ünün hastaneye yatması gerekiyordu. Bugün vakaların %2,31’i hastaneye yatıyor. Servis, yoğun bakım ve entübasyon hasta yoğunluğumuz yok. Erken tanı ve tedavideki yenilikler iyi sonuç verdi. pic.twitter.com/FrTMfsst0w — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020