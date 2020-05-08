Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekâsı, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar Koronavirüs uzatabilir. pic.twitter.com/KrMNYeMByb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 8 Mayıs 2020

Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.