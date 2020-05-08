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Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan semt pazarlarında maske uyarısı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca pazardaki kurallar için vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanı Koca pazardaki kurallar için vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı
OYNAT 01:35
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' isimli şarkıyı paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. “Kahraman Sağlık Ordumuza” şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize “Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet” diyor. Emeği geçenler sağ olsun' ifadelerini kullandı.


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