Sağlık Bakanı Koca Twitter'da paylaştı: Sosyal mesafeli bank

Pazarcının kafası karıştı pazar alanında 1 tezgah kuruldu

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı pazar alanlarının yerleri ve günleri değişince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı.