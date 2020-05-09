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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Twitterda paylaştı Sosyal mesafeli bank
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca Twitter'da paylaştı: Sosyal mesafeli bank

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Bursa'nın Kestel ilçesinde uygulamaya alınan sosyal mesafeli bankın fotoğrafını paylaşarak, ''Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Bursa'nın Kestel ilçesinde sosyal mesafeli bank uygulaması başladı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde sosyal mesafeli bank uygulaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

'HER FİKİR GÜZEL'

Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan
FOTOĞRAF 9
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Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
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Koca, paylaşımında, Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.) yorumunda bulundu.
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Bursa Kestel Belediyesi tarafından uygulamaya alınan sosyal mesafeli bank.
Title
Bursa Kestel Belediyesi tarafından uygulamaya alınan sosyal mesafeli bank.
Title
Bursa Kestel Belediyesi tarafından uygulamaya alınan sosyal mesafeli bank.
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Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
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Mersin'in Yenişehir Belediyesi tarafından da, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.
Title
Mersin'in Yenişehir Belediyesi tarafından da, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.
Title
Mersin'in Yenişehir Belediyesi tarafından da, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.


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