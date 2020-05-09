Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca Twitter'da paylaştı: Sosyal mesafeli bank
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Bursa'nın Kestel ilçesinde uygulamaya alınan sosyal mesafeli bankın fotoğrafını paylaşarak, ''Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.
Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
'HER FİKİR GÜZEL'
Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.