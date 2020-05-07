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Koronavirüs Sağlık Bakanlığından İngiltere açıklaması Sorun olmadığını teyit ettiler
DÜNYA

Sağlık Bakanlığından İngiltere açıklaması: Sorun olmadığını teyit ettiler

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İngiltere Hükümeti ise, "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını Sağlık Bakanlığı yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık’a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir.

Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye bize çok yardımcı oldu

İngiltere hükümeti "Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanların sadece küçük bir kısmı standardı karşılamıyor, çoğunluğu testleri başarıyla geçti. Türk hükümeti bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdı" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: İngiltere'nin sağlık malzemelerini iade edeceği iddiası yalan
GÜNDEM
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: İngiltere'nin sağlık malzemelerini iade edeceği iddiası yalan
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