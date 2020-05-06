Sağlık Müdürlüğünden, Tunceli Belediyesi’ne korona tepkisi

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de koronavirüsle ilgili valilik koordinesinde tüm kurumların katılımıyla başarılı çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Tunceli Belediyesi’nin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmeleri üzerine hastalıkla mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü’nden tepki geldi.

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"İyiki varsın Valim"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve elbette Tunceli koronavirüs sürecinin üstesinden hakkıyla geliyor mutluyuz, gururluyuz. Tunceli de hizmet veren biz hekimler bu zorlu günlerde Tunceli’nin her zerresinde gece gündüz yer alıp çözümler ve önlemler konusunda tam anlamıyla varlığını gösteren Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e teşekkür etmek ve ‘İyiki varsınız Valim’ demek istiyoruz." denildi.

Vali Tuncay Sonel ve ve oluşturduğu Vefa Sosyal Destek gruplarındaki özveriyle çalışanların eksik bir şey bırakmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vali Sonel tek tek kapıları çaldı"

"Valimiz Tunceli sokaklarında varlığıyla vatandaşın kapısını tek tek çaldı, sordu ihtiyaç sahiplerine ulaştı, aşlarını pişirip ulaştırdı, yüreklere dokundu. Yapılan bu çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar her kesim tarafından övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak bu süreçte aynı titizlikle çalışmalarımıza özverili ve fedakarca devam edeceğiz."