Şaşkına çeviren olay: Polonya Çekya'yı 'yanlışlıkla' işgal etti!

Bir grup Polonyalı askerin koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya sınırını korudukları sırada Çekya sınırını geçtiği ortaya çıktı. Çekya sınırları içinde kalan bir şapelin çevresinde kontrol noktası kurmak isteyen askerler böylelikle istemeden de olsa komşu ülke topraklarını işgal etmiş oldular.

Olayın geçen ay Moravia bölgesinin kuzeydoğusunda, Çekya topraklarının 30 metre içinde meydana geldiği belirtildi.

Durumu çiftçi ortaya çıkardı

Etrafında kontrol noktası kurulan şapelin onarımı için görevlendirilen bir mühendisin olay yerine gelmesiyle anlaşılan bu işgal durumu Polonyalı askerlerin mühendisi otomatik silahlarla geri yollamak istemesi ve içeri sokmaması sonucu anlaşıldı. Bir Çek vatandaşın kendi topraklarındaki şapele alınmaması sonucu Çekya'nın işgal edilmiş olduğu öğrenildi.