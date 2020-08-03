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DÜNYA

Seferler başladı koronavirüs çıktı: İki yolcu gemisi karantinada

Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi. Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
MS Roald Amundsen isimli yolcu gemisi.
MS Roald Amundsen isimli yolcu gemisi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemilerinde, seferlerin tekrar başlamasıyla koronavirüs görüldü.

Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi.

GEMİDEN AYRILAN YOLCULARA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

MS Roald Amundsen gemisinde koronavirüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı. Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.

Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi
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Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.
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Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu.
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Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı.
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Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarılarında bulundular.
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Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.
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Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi
Kurban Bayramı tatili için Şile'ye gidenler geri dönüş için aynı anda yola çıkınca durağa yanaşan belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşanınca devreye polis girdi. Polis ekipleri otobüsteki fazla yolcuyu indirince araç yoluna devam etti.
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