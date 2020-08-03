Seferler başladı koronavirüs çıktı: İki yolcu gemisi karantinada

Hayat

Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti: Küçük Taha'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen 6 yaşındaki Taha Sis'ten umutlandıran haber geldi. Sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 35 küçülen küçük Taha çektiği video ile Erdoğan'ın bayramını kutlayarak, "Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı. Anne Azine Sis ise, "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Tümörün küçülmesiyle üç adım kadar önünü görebiliyor" dedi.