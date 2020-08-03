Seferler başladı koronavirüs çıktı: İki yolcu gemisi karantinada
Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi. Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi.
GEMİDEN AYRILAN YOLCULARA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR
MS Roald Amundsen gemisinde koronavirüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı. Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.